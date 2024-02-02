Milli eğitimde yeni planın altından cami ve mezarlık ziyaretleri çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nın ayrıntıları ortaya çıktı. Bakanlığın hazırladığı "stratejik plan"a göre eğitimin temel değeri din gösterilirken öğrenciler için cami ve mezarlık ziyaretleri planlandı.ikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aralık 2023’te çalışmalarına başladığı “2024-2028 Stratejik Planı” önceki gün yayımladı.

Yönerge kapsamında öğrencilerin okul dışında da faaliyette bulunması beklenirken, söz konusu faaliyetlerin “protokollerle işbirliği yapılan vakıf ve derneklerle” yürütülmesi kararının alınması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, yönergeye göre “Yeni bir eğitim sistemi ile milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, istiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirmek” ifadeleri kullanıldı.

Yeni eğitim sisteminin temel değerleri arasında ise “Din, ahlak ve değerlere bağlılık” maddesi yer aldı.

ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilerin camilere götürülmesi tartışma konusu olurken, söz konusu planda öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda etkinlikleri arttırılması amacı kapsamında cami ziyaretleri yaptırılması hedefi yer aldı.

Ayrıca öğretim programlarının ve ders kitaplarının değerler eğitimine uygun olması da hedeflendi. Bu kapsamda; öğretim programlarının eğitim içeriği değerler eğitimi ile pekiştirilecek şekilde tasarlanması öngörüldü. Bununla birlikte ders kitap ve araçlarının da milli, manevi ve kültürel değerleri daha fazla yansıtacak içeriklerle desteklenmesi amaçlandı.

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