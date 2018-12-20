Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan video

Yeni yıl yaklaşırken, Türkiye'yi de Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişindeki büyük ikramiye hayalinin heyecanı sardı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık gecesi belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira.

Türkiye'de milyonları büyük ikramiye heyecanı sararken sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bir Milli Piyango çekiliş videosu büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Video görüntülerinde ilk amorti 4 rakamına çıkıyor. İkinci amorti numarası için 5'ten 9'a kadar olan toplar yeniden karıştırılıyor. Ancak bu sırada 6 numaralı top düşüyor.

Heyetteki moderatör de "Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım" diyerek çekilişi tekrarlatıyor. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.

İşte o video: