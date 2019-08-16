Milli Piyango Müdürü canlı yayında teklif etti !

Milli Piyango Müdürü canlı yayında Habertürk'e teklifte bulundu

Loto çekilişi sonucunda 1-34-35-36-37-38 rakamlarını bilen talihliye 10.2 milyon liralık büyük ikramiye verilecekti. Fakat bu rakamları doğru bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

HaberTürk canlı yayınına katılan Milli Piyango Genel Müdürü şaibe iddilarına yanıt verdi.

"Neden canlı yayınlanmıyor Milli Piyango çekilişi" sorusuna Uçar, "Habertürk kanalı olarak siz bu çekilişleri yayınlayacaksanız ben bütün yetkimi canlı yayınlamanız için kullanırım. Yeterki insanların aklındaki bu şüphe ortadan kalksın." ifadelerini kullandı.