Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları - Güncel Liste

Her yılbaşı olduğu gibi bu sene de Mili Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bugün saat 12:30’da başladı. İşte Milli Piyango 2023 sonuçları canlı yayını ve sorgulama ekranı...

2022'ye veda ederken bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi de saat 12:30 itibariyle başladı ve ilk talihliler de belli olmaya başladı.

2023 yılı için yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlenen Milli Piyango'dan yapılan açıklamada bu yıl büyük ikramiyenin biletlere denk gelmemesi durumunda yine de dağıtılacağı belirtilmişti. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Yılbaşı özel çekilişi başladı...

10.000 TL kazanan numaralar belli oldu:

0006862,0041066,0045711,0071423,0132943,

0151319,0189879,0200147,0201757,0221178,

0230755,0243751,0279871,0319042,0331355,

0339030,0340595,0508948,0539652,0561493,

0574159,0611908,0639622,0650956,0681449,

0764886,0955846,0979727,0981292,0999297,

1032307,1052507,1072748,1124102,1142768,

1247336,1266560,1285087,1294589,1387753,

1388763,1404979,1431990,1450691,1527953,

1533727,1556873,1571784,1576428,1618447,

1652887,1669714,1676346,1712241,1715387,

1741540,1810351,1822300,1902603,1949851,

1972502,2003520,2023132,2086305,2086409,

2106295,2113738,2164251,2177204,2188832,

2225540,2261434,2269191,2272939,2298125,

2311596,2379973,2423776,2447345,2463990,

2477139,2481935,2488351,2590385,2598448,

2621021,2664209,2671491,2787314,2827028,

2834679,2909840,3080686,3083583,3135377,

3139517,3170323,3175741,3216940,3243442,

3259226,3370738,3379271,3474695,3497060,

3503575,3507075,3534760,3592280,3630195,

3653744,3689760,3696358,3702116,3711870,

3734878,3755458,3765767,3828628,3897837,

3962624,3976287,3985725,4003241,4007290,

4086013,4142063,4169209,4200182,4219826,

4244903,4250886,4256696,4264203,4279806,

4283995,4288093,4357839,4367519,4385583,

4411805,4416552,4531130,4535276,4668814,

4702078,4712939,4715095,4758154,4769506,

4783514,4835237,4835264,4846593,5055241,

5072478,5097108,5099003,5136087,5142012,

5216375,5222905,5252757,5260276,5261547,

5272666,5285142,5293997,5346028,5361888,

5393474,5398061,5426318,5452208,5452421,

5488700,5501170,5519370,5520242,5563603,

5607196,5607716,5619343,5637807,5661496,

5705604,5757671,5851830,5888849,5954861,

6010958,6012838,6066626,6130313,6132794,

6141832,6151371,6206955,6246015,6275135,

6344537,6373558,6427733,6467633,6477480,

6491845,6518299,6525769,6528227,6623528,

6727279,6743077,6777142,6870075,6904131,

7012181,7060151,7061220,7158616,7173847,

7242967,7265541,7396693,7414104,7420497,

7512885,7523367,7535362,7575026,7589578,

7704911,7748817,7842112,7864795,7871913,

7874337,7875233,7898065,7930604,8010163,

8017761,8052106,8070606,8156201,8187762,

8230307,8240668,8297854,8305801,8329962,

8372024,8401323,8436564,8649635,8734242,

8735336,8766928,8777721,8787020,8806537,

8846763,8872754,8877382,8910023,8956672,

8977164,8980436,9000387,9006971,9027481,

9030494,9050187,9074883,9115303,9120958,

9135811,9143223,9260966,9261140,9286815,

9308547,9316536,9396379,9520075,9528386,

9582476,9644842,9650729,9669687,9678466,

9735234,9763653,9769793,9773355,9856881,

9864853,9930012,9949447,9976225,9987982

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Satın aldığınız Milli Piyango bilet numaranızı girip kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilmek için Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alan Bilet seri numarası ile kazancını öğren! bölümünden biletinizin numarasını girip sorgulama yapabilirsiniz.

Milli Piyango biletinizi seri numarası ile kontrol etmek için bu linke tıklayabilirsiniz...