Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 şehit açıklaması: O mağarada neler yaşandı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerle ilgili olarak, ''Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır.'' açıklamasını yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bundan 3 yıl önce şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması için bölücü terör örgütünün kullandığı mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 evladımızdan 12'si şehit düşmüştü.

MSB'DEN "12 ŞEHİT" AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Mehmetçiğin şehit düştüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe serisi harekâtlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmamıştır. Ayrıca harekât alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz devam ederken diğer taraftan da aziz naaşlarına ulaşılamayan şehitlerimizin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.

Bu kapsamda 3 Kasım 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025'te, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına 26 Mart 2025'te ulaşılmıştır. 28 Mayıs 2022'de Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları ise ilk andan itibaren devam etmektedir.

Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara, 23-24 Haziran 2024'te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatılmıştır. Aziz şehidimizin naaşını arama faaliyetine alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025'ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edilmiştir. Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir. Olayın yaşandığı 6 Temmuz'da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir. Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır. En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19'a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır. Oksijen seviyesinin yüzde 60'a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır. Şehitlerimizin tahliyesinde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle AFAD, UMKE ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeline bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.