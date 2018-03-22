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  3. 22 Mart 2018 08:08

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'ten geçti

Meclis'te kabul edilen torba yasayla birlikte, 16 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine ÖTV teşviki verilmesi yasalaştı.

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'ten geçti
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Meclis’te dün akşam kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL’lik ÖTV indiriminden yararlanacak. Türkiye’de yaşı 16’nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakamın 6 milyonu bulduğu belirtiliyor.

RTÜK DENETLEYECEK

İnternet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi geldi. Meclis’te dün akşam kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.

Yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek. Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

AK Parti’nin önergesiyle yasada yapılan son dakika değişikliğiyle, bu kararın gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği metne eklendi. Yine bu önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil saedce ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi. Muhalefet düzenlemeyi “sansür” ve “internetin üzerine çuval geçirmeye çalışmak” olarak niteledi.

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hurda teşviği , rtük , internet
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