MİT uyardı, 81 ilde harekete geçildi: Modern sığınaklar inşa edilecek

Güncelleme:

Milli İstihbarat Akademisi'nin İsrail-İran savaşı sonrası yayımladığı raporda, sığınaklar inşa edilmesi gerektiği vurgulanmıştı. TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek için harekete geçti.

Türkiye'de hükümet bölgedeki savaş ve gerilimler nedeniyle farklı senaryoları gündemine aldı. Amaç olası bir savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar yaratmak.

Ortadoğuda son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında Türkiye'nin sığınak alt yapısı masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme gelen çalışmada, Türkiye'de sığınak altyapısı bulunmadığı mevcut sığınakların ise gereklilikleri karşılamadığına dikkat çekildi.

İSRAİL, JAPONYA VE İSVİÇRE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmada İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerine dikkat çekildi.

Kabine toplantısında TOKİ'nin 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi.

İNŞA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı.

Sığınaklar afet ve kriz durumlarında hızla erişelebilecek dayanıklı yapılar olacak. Böylece Türkiye’nin her bölgesinde vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

OTOPARK VE DEPO OLARAK KULLANILIYOR

Türkiye'de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler yeni değil.
1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük oranda ihmal edilmiş durumda.

Pek çok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar ya otopark, ya da depo olarak kullanılıyor.

MİT'İN RAPORUNDA YER ALMIŞTI

Milli İstihbarat Akademisi'nin İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın ardından yayımladığı raporda, ''Muhtemel hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesis edilmeli, stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar inşa edilmeli." ifadelerine yer verilmişti. 

NTV

