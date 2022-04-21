MİT'ten sınır ötesi operasyon: Biri üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in sınır ötesinde SİHA destekli düzenlediği operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin PKK/YPG'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir olduğu bildirildi.