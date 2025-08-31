  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MKE roket fabrikasında korkutan patlama

MKE fabrikasında korkutan patlama

Güncelleme:

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda gerçekleştirilen kontrollü patlama paniğe neden oldu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın patlayıcı imha bölümünde kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlamayla beraber çevrede bulunan otluk arazide yangın çıktı. Patlatmanın oluşturduğu yüksek ses ise çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Bazı evlerin camlarında ise yüksek sesten dolayı çatlaklar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İHA

text-ad
Etiketler ankara MKE roket patlayıcı patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette skandal detaylar: Katil silahı kampüse nasıl soktu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette skandal detaylar: Katil silahı kampüse nasıl soktu? Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı! Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı
Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Fenerbahçe'nin hoca adayları arasındaydı... Görüşmeden ilk kare geldi! Fenerbahçe'nin hoca adayları arasındaydı... Görüşmeden ilk kare geldi! Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor