Mossad’a İstanbul merkezli operasyon: 34 gözaltı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’da İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’a İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşti.

KEŞİF, TAKİP, ADAM KAÇIRMA

Başsavcılığın soruşturmasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 12 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

8 ildeki operasyonlarda 57 adrese baskın düzenlendi

BAKAN YERLİKAYA AYRINTILARI PAYLAŞTI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar ile farklı ülkelere ait nakit paralarla, bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini ifade etti.

Çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyen Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum.” dedi.

“FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞTILAR”

Operasyona ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi.

Şüphelilerin aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.