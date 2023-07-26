Motorin ve benzinin ardından LPG'ye de zam geldi

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan akaryakıt fiyatlarında neredeyse her gün yeni bir zamla başlamaya devam ediyor. Seçimlerden bu güne kadar zam üstüne zamla katlanarak artan akaryakıt fiyatlarında bugün de yeni bir zam var... İşte yeni zam ve zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor. Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. Bu vergi zamlarının ardından rekor seviyelere ulaşan benzin ve motorinde yeni zamlar da peş peşe gelmiş ve motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

Yeni hafta da akaryakıtta zamla başladı. Benzine dün itibariyle ( 25 Temmuz Salı ) 2 TL daha zam gelmişti. Bugün de LPG'ye zam geldi..

Motorin ve benzine yağmur gibi yağan zamlardan LPG de nasibini aldı. Bugünden ( 26 Temmuz Çarşamba ) itibaren LPG olarak bilinen oto gazın litre fiyatı 24 kuruş zamlandı.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları



26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,05 TL

Motorin fiyatı: 34,84 TL

LPG fiyatı: 13,93 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37 TL

Motorin fiyatı: 34,85 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL

Motorin fiyatı: 34,38 TL

LPG fiyatı: 14,53 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,23 TL

Motorin fiyatı: 35,11 TL

LPG fiyatı: 14,49 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,76 TL

Motorin fiyatı: 34,60 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 34,72 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,26 TL

Motorin fiyatı: 35,073 TL

LPG fiyatı: 14 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,70 TL

Motorin fiyatı: 34,64 TL

LPG fiyatı: 14,26 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 34,75 TL

LPG fiyatı: 13,90 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL

Motorin fiyatı: 33,86 TL

LPG fiyatı: 14,49 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,69TL

Motorin fiyatı: 34,59 TL

LPG fiyatı: 14,31 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,87 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,06 TL

Motorin fiyatı: 35,03 TL

LPG fiyatı: 14,41 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 34,73 TL

LPG fiyatı: 14,34 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,91 TL

LPG fiyatı: 14,54 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,83 TL

Motorin fiyatı: 34,77 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.



