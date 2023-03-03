Motorine 91 kuruş zam geliyor!

Şubat ayında az da olsa indirim gelen akaryakıt fiyatları Mart ayına zamla başlıyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye 45 binden fazla canını yitirdiği asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Brent petrol fiyatının 2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında önce yeniden 90 dolara doğru hareketlenen ancak ardından düşüşe geçen brent petrol fiyatları sonrasında benzine ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Brent petrolün yeniden yukarı yönlü hareketiyle birlikte yeni zamlar da ufukta göründü.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

Son olarak 14 Şubat’ta benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL zam gelmişti. 23 Şubat Perşembe) itibariyle geçerli olmak üzere 48 kuruşluk bir indirim geldi. Benzine gelen indirim sonrasında 24 Şubat Cuma) gününden itibaren motorinin litre fiyatı da 63 kuruş ucuzladı. LPG'de ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Ancak bu indirimlerden 1 hafta sonra akaryakıt ürünlerinde ilk zammın bilgisi geldi.

Motorine bu gece yarısından itibaren 91 kuruş zam bekleniyor. 91 Kuruşluk dev zam 04 Mart 2023 00:00 itibariyle akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,48 TL

Motorin fiyatı: 21,63 TL

LPG fiyatı: 12,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,84 TL

Motorin fiyatı: 21,03 TL

LPG fiyatı: 12,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,81 TL

Motorin fiyatı: 21,11 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,09 TL

Motorin fiyatı: 21,31 TL

LPG fiyatı: 11,67 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 21,13 TL

Motorin fiyatı: 21,41 TL

LPG fiyatı: 11,68 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 21,47 TL

Motorin fiyatı: 22,74 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 22,44 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,06 TL

Motorin fiyatı: 21,36 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,13 TL

Motorin fiyatı: 21,41 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,03TL

Motorin fiyatı: 21,32 TL

LPG fiyatı: 11,56 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,14 TL

Motorin fiyatı: 21,42 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,02 TL

Motorin fiyatı: 21,31 TL

LPG fiyatı: 11,85 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 21,18 TL

Motorin fiyatı: 21,44 TL

LPG fiyatı: 11,98 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.