  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Güncelleme:

PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Etiketler msb terör teslim pkk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nde büyük deprem
Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü! İşte depremlerin acı imzası
Kılıçdaroğlu: ''Bugün veda etmek için buradayım''
Domatesin fiyatı düştü
Kahramanmaraş depremini bilen isim yeni konum verdi: Büyük depremler olabilir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum
AFAD raporu ortaya çıktı: İşte depremlerin yol açtığı kayma
Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada
BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı
AK Partili Bülent Turan'ın 3 yıl önceki ''adaylık'' açıklaması gündem oldu