MSB acı haberi verdi: 2 yıl sonra şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2022'de geçirdiği kaza sonucu 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022'de kaza geçiren Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy'ün yaşam savaşını kaybettiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca; Şehit Gürsoy’un cenazesinin yarın öğle vakti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kadı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA