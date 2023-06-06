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MSB açıkladı: 1 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 1 terörist teslim oldu
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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu" denildi.

Etiketler msb duyuru terör terörist
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