MSB açıkladı! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde;

"Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."

"Son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7.367 şahıs yakalandı, 40.160 şahıs hududu geçmeden engellendi. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"