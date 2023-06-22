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MSB açıkladı: 4 terörist daha teslim oldu

MSB açıkladı: 4 terörist daha teslim oldu
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MSB'den yapılan paylaşıma göre Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

HABUR VE SİLOPİ'DE TESLİM OLDULAR

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler pkk terör terörist teslim
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