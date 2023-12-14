MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB, 'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır' diyerek Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol