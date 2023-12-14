  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Güncelleme:

MSB, 'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır' diyerek Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

Etiketler msb pkk terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar, sel, fırtına!
Çalışan emekliye de 5 bin TL ek ikramiye rötar yaptı
Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam öncesi indirim gözüktü
Yeşilçam'ın usta yönetmenine veda! Ünlüler yalnız bırakmadı
İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada
Sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti
Küresel ısınma Van Gölü'nü bu hale getirdi
AK Parti ve MHP, 30 ilde ortak aday çıkaracak
Parası olan köşeyi dönecek! Mevduat faizleri rekor seviyede