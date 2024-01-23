MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada Irak'ın Kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı 3 teröristin teslim olduğunu son dakika olarak duyurdu. MSB: Irak'ın Kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu.