MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK’lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” denildi.
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