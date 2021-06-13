MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK’lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” denildi.