MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapıln açıklamaya göre Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, bir grup teröristin Suriye'de Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadesi de yer aldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde de tespit edilen 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB, hava harekatını "Ansızın vurmaya devam" mesajıyla duyurdu.