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MSB duyurdu: Askerlik işlemlerinde yeni dönem başladı

MSB duyurdu: Askerlik işlemlerinde yeni dönem başladı
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili işlemlerin tek nokta üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ''Askerliğim'' hizmetinin, e-Devlet üzerinden hizmete sunulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi. 

DHA

Etiketler e-devlet askerlik işlemleri askerliğim milli savunma bakanlığı
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