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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu" denildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile "terör inlerine" girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu kaydedildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk
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