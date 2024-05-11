MSB duyurdu: Sınırlarda 10 kişi daha yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/0NXiaXwkWZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024

DHA