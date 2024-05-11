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MSB duyurdu: Sınırlarda 10 kişi daha yakalandı

MSB duyurdu: Sınırlarda 10 kişi daha yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı Suriye Yunanistan  Sınır
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