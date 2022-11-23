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MSB: Sınırda 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

MSB: Sınırda 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı fetö yunanistan sınır
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