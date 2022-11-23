MSB: Sınırda 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.