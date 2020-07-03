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  3. 03 Temmuz 2020 21:17

MSB: Tespit edilen terör yuvaları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu ile terör yuvalarının imha edildiği bildirildi.

MSB: Tespit edilen terör yuvaları imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

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