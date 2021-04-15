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MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen şanlı ay yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan Solotürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntüde Solotürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.

Etiketler soloTürk msb milli savunma bakanlığı video
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