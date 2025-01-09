MSB'den sınır ötesi operasyon için ilk net açıklama

Milli Savunma Bakanlığı sadece son 1 haftada eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suriye ve Irak'taki sınırötesi operasyonlarda 46 teröristin öldürüldüğünü duyururken önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın işaret ettiği sınır ötesi operasyon için ilk net sinyali verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlemiş olduğu 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nedeniyle Muğla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Salihreis firkateyninde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yıl dönümünde şehadete yürüyen askerleri andı. Tuğamiral Aktürk, son 1 haftada operasyonlarda 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, Böylece, 2024 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e (Irak'ın kuzeyi 1519 / Suriye’nin kuzeyi 1645) ulaştığını söyledi. Tuğamiral Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'939 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda, yılbaşından bugüne kadar; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

'BÖLGEDE HİÇBİR TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

En uzun kara sınırına sahip olan komşu Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tuğamiral Aktürk, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldu bittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMELİ'

İsrail'in saldırılarına yönelik olarak açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Öte yandan, aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam etmektedir. Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir. İsrail’in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

'BEDELLİ ASKERLİK TUTARI 243 BİN 13 LİRA 44 KURUŞ OLDU'

Yeni yılda uygulanacak bedelli askerlik tutarına ilişkin açıklamalarda buluna Tuğamiral Aktürk, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMDAN TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ETKİN İŞ BİRLİĞİ BEKLENMEKTEDİR'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK'nın Tişrin Barajı'nda sivilleri kalkan yapmasına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel iş birliği ve uluslararası dayanışmanın önemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha etkin bir iş birliği yapılmasını beklemektedir. TSK, terörist grupların desteklenmemesi gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir" ifadelerini kullandı.

'SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPMAK İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'

Bakanlık kaynakları, PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına ilişkin olarak ise, "Aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların gerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir. Bu tür eylemler, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını hiçe sayan acımasız yöntemleridir. Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren bir eylemdir. Bölgedeki gelişmeler hem Suriye’nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. TSK; PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır. TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

DHA / İHA