MSB'den terör saldırılarına ilişkin açıklama

Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çağlayan Adliyesi'nde polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terör saldırısının kahraman polisler tarafından püskürtüldüğüne dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.