MSB'den Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine suçüstü: Ölüme terk ettiler

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik botunun göçmenleri ölüme terk ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

DHA