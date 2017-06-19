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  3. 19 Haziran 2017 19:00

Müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım !

Bursa'da bir okulda müdür yardımcısı olan kişi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne gönderme yaparak paylaşım yaptı.

Müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım !
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Bursa'da Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal'ın sosyal medya hesabından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne gönderme yaptığı paylaşım tepki çekti. Köksal, 2008 yılında İtalya'dan geldiği İstanbul'da tecavüze uğrayıp öldürülen Pippa Bacca'yı örnek gösterdi.

Posta gazetesinin haberine göre, müdür yardımcısı Necmettin Köksal, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 2008 yılında İtalya'dan yola çıkıp, otostopla ülke ülke gezen ancak Türkiye'de tecavüz edilerek öldürülen Pippa Bacca'yı hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne gönderme yaptı.

Pippa Bacca davasında karar

Köksal'ın "Bir zamanlar İtalya'dan yürüyerek Türkiye'ye gelen bir kadın vardı, başına kötü şeyler gelmişti. Nerden geldi ki aklıma durup dururken" diyerek yaptığı paylaşım tepki çekti. İşte o paylaşım:

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