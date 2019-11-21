Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına tepkisi olay oldu

Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Kurum, ailesinin onayı olmadığı 12 yaşındayken anlaştığı eşi ile 14 yaşında evlendi. Müge Anlı'nın canlı yayına katılan Kurum, 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ile 14 yaşındaki oğlu Yunur Emre'nin kaybolduğunu iddia etti. Sultan Kurum ile Müge Anlı arasındaki diyalog ise canlı yayına damga vurdu.

EŞİNİN YASAK AŞK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Eşi ve oğlunun soba almaya gidiyorum diyerek evden ayrıldıklarını ve bir daha geri dönmediklerini belirten Sultan Hanım'ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sultan Kurum, eşinin ortadan kaybolmadan 1 ay önce Selda isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladığından şüphe duyduğunu söyledi.

CANLI YAYINA BAĞLANARAK SULTAN KURUM'U SUÇLADI

Yayına bağlanan Metin Bey, oğlunun yanında olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Sultan Hanım'ı suçlayan Metin Kurum, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

"BİZ SINAVDAYKEN SEN KISIR YİYORDUN"

Sultan Kurum, canlı yayına telefonla bağlanan eşine oğlunun sağlık durumunu sormadan önce başka konular açarak tepki gösterdi. Kurum'un anlattıklarına sinirlenen Müge Anlı ise "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" diyerek erken evlenmesine tepki gösterdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın Sultan Kurum'a verdiği tepki ise Twitter'da gündem oldu. Kısa sürede trend listelerinin üst sıralarında yer alan Müge Anlı'ya destek mesajı yağdı.