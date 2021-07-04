  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ege Denizi açıklarında saat 12.26'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Datça'nın 47 km açığı, büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

Etiketler muğla ege denizi deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu
Misvak dergisinin zam karikatürü sosyal medyayı salladı
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi
Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı
Tosuncuk'un Çiftlik Bank serüveni bodrum katında başlamış
Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada
Erken seçim olur mu? Ünlü anketçi bombayı patlattı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok ses getirecek transfer
Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı
Almanya Yasemin'in peşinde! 8 milyon euro ile kayıplara karıştı