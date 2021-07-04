Muğla açıklarında deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ege Denizi açıklarında saat 12.26'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Datça'nın 47 km açığı, büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
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