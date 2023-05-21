Muğla açıklarında deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.36'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.59 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-21
Saat:07:36:08 TSİ
Enlem:35.075 N
Boylam:24.882 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/QKhEuMxfgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
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