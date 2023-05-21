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Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.36'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.59 kilometre olarak ölçüldü. 

 KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler muğla afad deprem
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