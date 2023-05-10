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Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evden yüksek miktarda ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Turgut Mahallesi'nde ikamet eden Ş.D, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek evinden 40 bilezik, 36 cumhuriyet altını, 2 metre uzunluğunda altın zincir çalındığını beyan ederek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan JASAT ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hırsızlığın M.A. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiğini, altınların S.A'ya ait işyerindeki kasada saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, çalıntı altınlar ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler ev ziynet ziynet eşyası
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