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Muğla’da kış ortasında orman yangını

Muğla’da kış ortasında orman yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yatağan kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Etiketler orman yangın muğla
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