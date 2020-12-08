Muhittin Böcek'ten bir müjde daha Kaynak Yeniçağ: Antalya Büyükşehir Beled

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AA'da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine bugün başlayacak.
KARŞILAMA YAPILMAYACAK
Böcek için Covid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.
17 AĞUSTOS'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
TRAKEOSTOMİ UYGULANDI
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
3 ARALIK'TA TABURCU OLDU
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol