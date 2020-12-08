Muhittin Böcek'ten bir müjde daha Kaynak Yeniçağ: Antalya Büyükşehir Beled

AA'da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine bugün başlayacak.

KARŞILAMA YAPILMAYACAK

Böcek için Covid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

17 AĞUSTOS'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

TRAKEOSTOMİ UYGULANDI

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

3 ARALIK'TA TABURCU OLDU

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.