Murat Ülker ile Gıda Dedektifi birbirine girdi: ''Şantaj'' açıklamaları olay oldu

Murat Ülker'ın Starbucks'ın CEO'su ile görüşmesi sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırırken, Murat Ülker, Gıda Dedektifi'nin kendisine şantaj yaptığını iddia ederken Gıda Dedektifi'nden de çok sert bir yanıt geldi.

Ülker'in Ekim ayında Seattle’da Starbucks CEO’su ile bir araya geldiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüşme fotoğrafı tartışmaları beraberinde getirirken; açıklamalar peş peşe geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde Starbucks'ın Yahudi asıllı kurucusu Hovard Schultz'dan görevi devralan Hint kökenli Laxman Narasimhan'ın Murat Ülker'le görüştüğü iddia edildi.

Sosyal medyada 'Gıda Dedektif' isimli hesaptan yapılan paylaşımda söz konusu görüşmenin 11 Ekim tarihinde yapıldığını belirterek Ülker'e tepki gösterdi.

MURAT ÜLKER'DEN İDDİALARA TEPKİ

Bir anda "Starbcuks'a destek veriyor" iddialarıyla karşı karşıya kalan Murat Ülker'den açıklama geldi. Kendilerine ve şirketine yönelik bir algı çalışması yapıldığını belirten Ülker, "Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugün de aynı yerdeyiz. Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin “destek veriyor” diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum" dedi.

'Gıda Dedektif' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy'a da tepki gösteren Ülker, 'şantaj' iddiasında bulundu.

Ülker'in dikkat çeken açıklaması şöyle;

"İlk defa Hintli bir CEO atandı, tanışıklığımız var. O çağırdı ve yaptıklarını anlattı. Baaşarılarını gördük, faydalı bir ziyaret oldu. Şirket kurucusu Yahudi asıllı olan Hovard Schultz da işten ayrılmış, onun yerine Laxman Narasimhan gelmiş; şirketin köklerine, felsefesine bağlı kalarak yenilikler yapmış.

Bunu yapan o kendine dedektif diyen ve bize ve diğer firmalara şantaj yapıp bu sebeple mahkum da olan şantajcı, bizim şikayetimizle iki kere mahkum oldu.

Şimdi de hakkında yeniden kamu davası açılmış.

Bu kişi; kendisine gıda dedektifi diyen Mısa Özsoy denen şahıs."

'GIDA DEDEKTİFİ'NDEN SERT YANIT

Söz konusu iddialara yanıt veren Gıda Dedektifi ise şu ifadeleri kullandı;

"Murat Ülker Whatsapp'tan yaptığı açıklamada Starbucks ziyaretini ve ziyaret tarihini yalanlamadı. Biatçı reklamcısını ters köşe yaptı. Fakat hala Starbucks'ın köklerinden, felsefesinden bahsederek övgüde bulunup, bize saldırmaktan, hesap sahibimize iftira atmaktan geri durmuyorlar.

Gıda Dedektifi’nin Ülker firmasına ve diğer firmalara şantaj yaptığını dile getiren bu açıklamayı tek kelimeyle talihsiz buluyoruz.

Murat Ülker, firmasına şantaj yaptığımıza dair hayal ürünü iddialarıyla ilgili kanıt ve dayanaklarını derhal ama derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Diğer firmalara şantaj yaptığımıza dair hayal ürünü iddia ve iftiralarıyla ilgili de elinde ne var ne yoksa derhal yayınlamalıdır. Bu konu şantajcı deyip geçilecek bir şey değildir. İlkokul çocuğu gibi iftira atıp baskı yapmak, Bunların şiarı olmuş."