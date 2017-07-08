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  3. 08 Temmuz 2017 16:54

Musul operasyonu hakkında flaş gelişme

Irak güvenlik güçleri Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için son bir kaç saatin kaldığını bildirdi.

Musul operasyonu hakkında flaş gelişme
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Irak güvenlik güçleri DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentinden tamamen silinmesi için birkaç saat kaldığını bildirdi.

Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'ın haberine göre Irak Federal Polisi, birkaç saat içinde Musul’un tamamiyle kontrol edileceğini duyurdu.

Irak Federal Polisi Komutanı Raid Şakir, yaptığı açıklamada, güçlerinin Eski Musul’da kontrolü sağladığını ve bölgede mayın temzileme ekiplerinin çalışmalara başladığını söyledi.

Raid Şakir, “Önümüzdeki birkaç saat içinde Musul tamamiyle kontrol altına alınacak. Son günlerde DEAŞ'a ciddi zarar verildi” dedi.

Irak devlet televizyonu da önümüzdeki saatlerde Musul'un DEAŞ'tan temizleneceğini duyurdu.

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