Mutluluğa Açılan Kapılar

Kapımızın rengi, biçimi, boyutu gireceğimiz yer hakkında yargılar oluşturur. Hatta çoğu kez gireceğimiz yerin iyi ya da kötü olduğu kanısını daha kapıda belirleriz. İşte Greendoor bizim yargılarımızı yerle bir edecek tasarım harikası, sağlıklı, hijyenik ve dayanıklı kapılar üretiyor.



Ürettikleri kapılar hem tasarım harikası, hem güvenli hem de dayanıklı. Bir kapı için en önemli özellikler bunlardır. Hep hayalini kurduğumuz sağlam, güzel ve dayanıklı kapıları Greendoor bizler için tasarlıyor. Ürün çeşitliliği ve fiyat performans uyumu muhteşem düzeyde. Bütçemize uygun, sağlam ve güzel kapıları bu firmada rahatlıkla bulabiliriz. Eğer isteğiniz uzun yıllar kullanacağız, tasarımı uzun yıllar eskimeyecek kapılarsa bu firmayı takip etmelisiniz.







Kapı Modelleri



Greendoor’daki kapı modelleri yapıldığı hammaddeye göre farklılık gösteriyor. Bu modeller içerisinde de birbirinden çeşitli tasarımlarla oluşturulmuş kapılar mevcut.



Greendoor’daki hammaddelerine göre ayrılan kapı modellerini şöyle sıralayabiliriz;

Melamin serisi

Lake serisi

Ahşap serisi

Laminant serisi

Yangın kapıları

Biraz bu kapılardan bahsedecek olursak ilk önce melamin kapıdan başlayabiliriz. Greendoor'daki melamin kapı serisinin hammaddesi, organik bir birleşim olan melamin maddesidir. Bu madde daha çok plastik yapımında kullanılan bir maddedir.



Melamin kapıların avantajı, diğer kapı modellerine göre daha hesaplı olması. Bu kapıların daha hesaplı olmasının temel sebebi; ahşap görünümünde olmasına rağmen, ahşap olmamasıdır. Diğer yandan da hijyen açısından çok daha kullanışlılar. Yapıları gereği temizlenmesi daha rahat oluyor.

Göbekli melamin kapı serisi ise en çok tercih edilenlerden. Bunun yanında melamin serisi ve dokulu melamin serisi de mevcuttur. Bu serilerin içinde birçok çeşitlikte, kapı modelleri bulunuyor.



Ahşap kapı serisi de ağaç yüzeylerinden yapılan doğal kapılardır. Bunlar ahşap serisi ve doğal ahşap serisi diye ikiye ayrılıyor. Bu seriler içerisinde birçok çeşitlikte, kapı modelleri bulunuyor. Genellikle iç mekânlarda kullanılan bu kapıların en büyük avantajı çok dayanıklı olmasıdır.



Yüzde Yüz İletişim



Firmanın sitesine girince sağ alt tarafta bir Whatsapp iletişim hattı mevcut. İletişim bölümünde, firma adresi, telefon ve mail adresi de bulunuyor. Müşteri memnuniyetini sağlamak için iletişim ağlarını oldukça kuvvetlendirmişler. Hemen hemen her iletişim ağından ulaşabilirsiniz firmaya.



Fiyat Performans Analizi



Bazen bir ürün alırız ve o ürüne verdiğimiz para hiçbir karşılığını bulmaz. Bizde bu yaptığımız alışverişten pişman oluruz. Greendoor firmasının en iyi politikalarından biri de fiyat performans ayarlamasını oldukça iyi yapmaları. Aldığınız ürüne verdiğiniz fiyat mutlaka karşılığını buluyor. Günümüzde tüketicilerin en büyük sorunu haline geldi fiyat performans sorunu. Aldığımız ürüne fazlaca paralar verip karşılığını alamıyoruz bazen. Ancak firmanın oluşturduğu fiyat performans politikası, tüketicilerini memnun bırakıyor. Bunun yanında da dayanıklı ve profesyonel üretim şekliyle de uzun süre kullanabileceğiniz kapılar üretiyor.



Sağlıklı Kapılar



Kapıların alerji duyarlılığına uygun yapısı bizleri sağlık açısından rahatlatan bir mevzu. Alerji sorunu giderek yaygınlaşan bir hastalık haline geldi. Bazen neye alerjimiz olduğunun bile farkında olmadan bu durumdan rahatsız oluyoruz. Hal böyle olunca Greendoor’da üretilen kapıların, alerji duyarlılığına uygun olması içimizi rahatlatıyor.



Bu firmadaki başka bir kapı türüyse lake kapı. Bu seri de caspian serisi, baykal serisi ve ness serisi olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu seriler içerisinde birçok çeşitlikte kapı modelleri bulunuyor. Genellikle iç mekânlarda kullanılan bu kapıların en büyük avantajı çok dayanıklı olmasıdır. Bu kapıların başka bir büyük avantajı; havayla etkileşim içinde olmadığından daha sağlıklı olmasıdır.



Doğasever Geri Dönüşümlü Ürünler



Eğer doğamızı korumazsak yaşayacak yerimiz de kalmayacak. Üretilen ürünleri çoğunun geri dönüşümü yapılamıyor maalesef ve doğada çözünemediği için doğaya kalıcı zararlar veriyor. Greendoor bunu da düşünmüş. Doğadan sağladıkları hammaddeyi tekrar doğaya aktarabilen, geri dönüşümü mümkün ürünler üretiyorlar.



Türkiye’nin Dünyaya Açılan Kapısı



Yenilikçi yapıları, tasarım harikası kapıları ve profesyonel üretimleriyle sadece ülkemizde değil yurt dışında da satış yapıyorlar. Tam 31 ülkeye ihracat sağlıyorlar ve böylelikle ülkemizin dış ticaretinde önemli rol oynuyorlar.



Web Sitesi: https://www.greendoorinc.com