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Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''ev hapsi'' çağrısı

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''ev hapsi'' çağrısı

Gazeteci Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum" diyerek bir istekte bulundu.

Çetin Doğan ve Çevik Bir başta olmak üzere 28 Şubat'ın 14 generaline verilen hapis cezası gündemdeki yerini korurken gazeteci Nagehan Alçı'nın Habertürk'teki bugünkü yazısı gündem yarattı.

28 Şubat davasında yargılanan 14 emekli general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmadığını söyleyen Alçı, "Gelin bu merhamet devrimini yapalım…" başlıklı yazısında, ev hapsi çağrısında bulundu.

Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Etiketler erdoğan ev hapğsi istek
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