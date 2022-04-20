Namaz sırasında kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selahattin Ö. (69), dün akşam teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Fatih Camisi’ne gitti. Cemaat ile saf tutan Ö., secdeye gittiği anda baygınlık geçirdi. Camideki vatandaşların müdahale ettiği Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ö., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA