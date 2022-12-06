  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Narkotik'ten ''Bataklık Soruşturması'' açıklaması

Narkotik'ten ''Bataklık Soruşturması'' açıklaması

Narkotik'ten ''Bataklık Soruşturması'' açıklaması
Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Bataklık Soruşturması ile ilgili açıklama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bataklık Soruşturmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır. Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir. Ülkemiz dışında Türk uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen, Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde baz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik operasyonlar soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler narkotik soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY'den ucuz bilet kampanyası! 2 gün sürecek
İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz
Tarikattan çocuk istismarına skandal savunma: Aile içinde yaşannmış!
Hırvat model yine yaptı yapacağını! Japonya'yı ayağa kaldıran paylaşım
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Fenerbahçe'ye iki oyuncudan Trabzonspor derbisi öncesi kötü haber
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, şimdi önünü kesenler yüzünden trafikte gidemiyor
Bilim insanları yeni kabusun adını açıkladı: ''BQ1''
Şenol Güneş'ten Cristiano Ronaldo ve Caner Erkin açıklaması
Prim borcu olan EYT'lilere de emeklilik fırsatı