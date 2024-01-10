NASA'nın depremden önce ve sonra Antakya görüntüleri tartışma yarattı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen 11 ilimizi yerle bir edip 60 bine yakın canı yitirdiğimiz asrın felaketinden en ağır darbeyi alan noktalarından Antakya'nın NASA tarafından yayınlanan deprem öncesi ve sonrası görüntüleri olay oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken NASA tarafından yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İki büyük depremden en büyük yarayı alan ilçelerden biri olan Antakya'nın NASA tarafından çekilmiş depremden önce ve depremden sonra görüntüleri yürekleri burktu.

Sosyal medya platformu X'te kullanıcı olan Yohan Iddawela isimli bir veri bilimcisi, depremden önce ve depremden sonra görüntülerini paylaştı.

Iddawela, paylaşımında 6 Şubat felaketleriyle ilgili bilgiler verirken aynı zamanda şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında iki büyük deprem meydana geldi. Onaylanan ölü sayısı 59.259'du ve altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına neden oldu. NASA'nın küçültülmüş gece lambası verilerini kullanarak, elektrik kesintileri üzerindeki etkiyi görselleştirebiliyoruz."

NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü

Antakya'nın 8 ve 9 Şubat'a ait görüntüleri