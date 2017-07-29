NATO'nun x-ray'den geçebilen bombası PKK'nın elinde

NATO menşeili olan ve patlayıcıları güçlendiren PENT’in, DEAŞ ve PKK’nın elinde olduğu istihbaratı, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği son eylemlerde kullanılan EYP’leri (El Yapımı Patlayıcı) inceleyen kriminal uzmanlar, patlayıcıların PENT maddesi ile güçlendirildiğini tespit etti.

Türkiye gazetesinden Ünsal Ergel'in haberine göre ilk olarak bu yılın Şubat ayında PKK’ya ait bir mobilya deposunda 86 paket PENT ele geçirilmişti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün yaptığı başarılı bir operasyonda İstanbul’a gönderileceği öğrenilen 80 kilogram patlayıcı, etkisiz hâle getirildi.



C-4’TEN BİLE GÜÇLÜ



Elde edilen patlayıcı kalıplarına ilişkin bilgi veren emniyet yetkilileri, PENT’in TNT, RDX ve C-4’ten daha güçlü bir madde olduğunun altını çizmişlerdi.



Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre el bombasının da ateşleyicisi olarak bilinen PENT’in menşei NATO. Bu patlayıcının bir başka özelliğinin de X-Ray cihazlarında bile tespit edilememesi... Özellikle terör örgütleri DEAŞ ve PKK’da bu maddenin nasıl temin edildiğinin araştırıldığını söyleyen yetkililer, PENT’in çok özel şartlarda üretildiğini kaydetti.



Ülke sınırları içinde gerçekleşen operasyonlarda çok miktarda PENT maddesinin ele geçirildiğini belirten güvenlik yetkilileri çok önemli bir ayrıntıya da dikkat çektiler. PENT patlayıcı maddesinin, peynir kalıplarına benzediğini ifade eden yetkililer, özellikle yapılan kontrollerin bu yönde daha dikkatli olmasını istedi. Bölücü örgütün sınır ötesinden temin ettiği bu patlayıcıları özellikle metropollere taşımaya çalıştığı bildirildi. İstihbarat yetkilileri ise “Son dönemde araçlarına Türk bayrağı koyuyorlar. Bayraklı tişört giyiyorlar. Yani kendilerini millî unsurlarla gizlemeye çalışıyorlar. Güvenlik birimlerini bu yönde dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz” dediler.