AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Nisan 2019 15:14

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noterlik uygulamasına 6 Nisan Cumartesi başlanacak.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
A+ A-

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde cumartesi günü işlem yapacak.

 
 
 

noter , nöbetçi noter , abdülhamit gül
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM