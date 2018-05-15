Noterlerde yeni dönem yarın başlıyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, "Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan SMS Bilgilendirme Hizmeti, yarın devreye girecek. Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek" dedi.

Tutar, düzenlediği basın toplantısında, SMS Bilgilendirme Hizmeti'nin noterliklerde işlem güvenliği konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti. Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan SMS Bilgilendirme Hizmeti'nin, yarın devreye gireceğini bildiren Tutar, şunları kaydetti:

"Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Noterler Birliği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile görüşmeler yapıldı. Gelinen aşamada da proje hayata geçiriliyor. Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına SMS gönderimini sağlayacak."

SMS Bilgilendirme Hizmeti ile noterliklerde kişi adına bir işlem yapıldığında, ilgilinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı tüm GSM numaralarına anında SMS gönderileceğini aktaran Tutar, "Vekaletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan bazı işlemlerden işlem sahiplerinin SMS yoluyla bilgisi olacak. Noterliklerde kendi adına işlem yapan ilgiliye gönderilen bilgilendirme mesajı üzerine, eğer bu işlem ilgiliye ait değilse SMS’deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek." diye konuştu.

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'DAHA DA GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Yunus Tutar, bilgilendirme hizmetinin, işlem güvenliğine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Sanılmasın ki noterlerde çok sayıda böyle işlem gerçekleştiriliyor ama biz böyle bir düşüncesi olduğu için huzursuzluk hissi yaşayanlar varsa bu huzursuzluğa son veriyoruz. Bu hizmet sayesinde yapılan işlemlerden herkes anında bilgi sahibi olacak. SMS Bilgilendirme Hizmeti’nin kapsamını ilerleyen dönemde daha da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi. Türkiye Noterler Birliği'nin dijital çağa ayak uydurmak ve vatandaşa daha fazla katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tutar, şöyle devam etti:

"Birlik olarak yıllardır elde ettiğimiz bilgi birikimimiz, deneyimlerimiz ve uzmanlık alanlarımız çerçevesinde çözüm üretmek adına iş birliklerine açığız. Türkiye Noterler Birliği olarak, temel ilkelerimiz olan tarafsızlık, güvenilirlik, yenilikçilik, kurumsallık, etkili iletişim konularındaki projelerimizi daha da artırmak, mevcut olanları da daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin projeleri arasında noterlik için kabul edilen ilk ve tek örnek proje oluşturması bakımından son derece önemli olan Türk Noterlik Siteminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları devam etmektedir. Yeni hedef, Noterlik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, taşınmazlara ilişkin devir işlemleri de dahil olmak üzere tüm akitlerin ve yargı yükünü hafifletecek çekişmesiz işlerin Avrupa ve birçok dünya ülkesinde olduğu gibi noterliklerde yapılmasını sağlamak. Ayrıca, mesleğe giriş ve başlama şartları değişecek ve noter yardımcılığı sistemi ile hem yapı güçlendirilecek hem de istihdama katkı sağlanacaktır."

'ARAÇ SATIŞ İŞLEMLERİ ARTTI'

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar, Türkiye’de her yıl satılan araç sayısındaki artışın sürdüğünü belirterek, "Ülkemizde gerçekleşen araç satış işlemleri 2010 yılında 1 milyon 400 bin seviyesindeydi. Bu sayı her yıl yaklaşık yüzde 7 seviyesinde artarak şu anda 7 milyonu aşmıştır." dedi.