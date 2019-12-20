Nüfus cüzdanlarınızı yeni kimlikle değiştirmek için son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Balıkesir il merkezi ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı görülmektedir.

Yapılan araştırmalarda T.C. kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği, sürücü belgesi yenileme başvurularında da aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarının 2020 yılı başından itibaren geçerli olmayacağı duyumlarından kaynaklı algının oluştuğu öğrenilmiştir. Söz konusu duyumlar asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

NÜFUS CÜZDANLARI YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.” Yapılan bu açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının kullanımının 2023 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.

RANDEVU ŞARTI KALKTI

Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Kimlik yenileme: 22.50 TL

Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

KİMLİK YENİLERKEN GEREKLİ BELGELER