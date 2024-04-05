  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nusaybin'de 1 kişinin öldüğü seçim kavgasında yeni gelişme

Nusaybin'de 1 kişinin öldüğü seçim kavgasında yeni gelişme

Nusaybin'de 1 kişinin öldüğü seçim kavgasında yeni gelişme
Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçlarıyla ilgili çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında, üç şüpheli Bolu'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kimliğini beyan etmeyen 3 kişinin, detaylı araştırma sonucu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ertesi günü 1 Mart'ta Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde, muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan ve Hilmi A'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y. (48), Kadri A. (43) ve Mehmet Can D. (50) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler seçim kavga Nusaybin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı