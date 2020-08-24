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  3. 24 Ağustos 2020 14:50

O genç kızın adresini bulduğunu söyleyen kargo çalışanı kovuldu

İstanbul Kadıköy'de, maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği genç kadının adresini kargo sisteminden bulup sosyal medyada linç çağrısında bulunan kargo şirketi çalışanı işten çıkarıldı.

O genç kızın adresini bulduğunu söyleyen kargo çalışanı kovuldu
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Kadıköy'de, maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği kadının adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan kargo şirketi personeli ile ilgili, şirket yetkililerinden basın açıklaması geldi. 

Yurtiçi Kargo yetkilileri, sosyal medya üzerinden 22.08.2020 tarihinde Rana Batı isimli şahsı, adres bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden personeli ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü "Rana Batı" ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir. Şahsın, ilgili sorgulama ekranında Rana Batı'ya ait hiçbir dataya ulaşamadığı, Rana Batı isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo'da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DHA

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kargo , rana batı
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